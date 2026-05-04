İspanya polisi, sınırda sadece filmlerde görülebilecek cinsten bir mühendislik harikasıyla karşılaştı. Devasa bir buzdolabının arkasına gizlenen, içinde raylar ve vagonlar olan 3 katlı bir yeraltı labirenti gün yüzüne çıkarıldı.

İspanya'nın Ceuta bölgesindeki bir endüstriyel deponun altına gömülen bu tünel, sıradan bir kazı değil; tam donanımlı bir nakliye hattı çıktı. Yapı polisleri bile şaşkına çevirdi.

Fas'a kadar uzanıyor

3 Katlı Labirent: İniş kuyusu, depolama odası ve Fas’a uzanan düz bir koridordan oluşuyor.

Raylı Sistem: Paketleri taşımak için vagonlar, kasnaklar ve özel vinçler kurulmuş.

Ses Yalıtımı: Dev bir pompa ve ses yalıtım sistemi sayesinde, yerin altında vagonlar işlerken yukarıdakiler hiçbir şey duymadı.

Takip 1 yıl sürdü

Bir yıldan fazla süren teknik takip, Galiçya’dan Endülüs’e uzanan dev bir uyuşturucu ağını çökertti. Operasyonun bilançosu ise dudak uçuklatacak cinsten:

27 Gözaltı: Çetenin iki liderinden biri de dahil olmak üzere 27 kişi kelepçelendi.

Dev Sevkiyat: Piyasa değeri milyonları bulan 17 ton esrar ele geçirildi.

Servet Değerinde El Koyma: Baskınlarda 1,4 milyon euro nakit para ve 17 adet lüks araç polisin eline geçti.

İspanya, dünyanın en büyük esrar üreticilerinden biri olan Fas'a olan coğrafi yakınlığı nedeniyle Avrupa'nın uyuşturucu giriş kapısı konumunda. Ancak bu kez kaçakçılar, deniz yolunu değil; toprağın altını, adeta modern bir "mayın benzeri labirenti" tercih etmişti.