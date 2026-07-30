Avusturya ile İtalya'yı Alpler'in altından bağlayacak yeni yüksek hızlı demiryolu projesinde kritik aşama geçildi. İki ülkenin sınır hattında yürütülen kazı çalışmalarında ekipler, son kaya duvarını yıkarak tünelleri birbirine bağladı. Tamamlandığında 64 kilometrelik güzergahıyla dünyanın en uzun yeraltı demiryolu bağlantısı unvanını alacak projenin 2032 yılında hizmete açılması planlanıyor.

KAYALAR NASIL AŞILDI VE İKİ ÜLKE YER ALTINDA NASIL BİRLEŞTİ?

28 Temmuz'da gerçekleştirilen birleşmede, hidrolik çekiçli ekskavatörler doğu ve batı tünellerindeki son kaya tabakasını yaklaşık bir saatlik çalışmayla kaldırdı. Sınır hattının altındaki engellerin temizlenmesinin ardından Avusturya tarafındaki işçiler ve proje koordinatörleri tünelden geçerek İtalyan ekiplerle yer altında buluştu.

BRENNER TÜNELİ SEYAHAT SÜRELERİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

Innsbruck yeraltı demiryolu bypass hattı ile birleştiğinde toplam 64 kilometre uzunluğa ulaşacak tünel, Innsbruck ile Fortezza arasındaki seyahat mesafesini 20 kilometre kısaltacak. Tünelin faaliyete geçmesiyle birlikte 80 dakika süren geçiş süresi 25 dakikaya inerek seyahat süresini üç kattan fazla azaltacak. Hat üzerinde yolcu trenleri saatte 250 kilometre, yük trenleri ise saatte 160 kilometre hıza ulaşabilecek.

PROJE YÖNETİMİ DÖNÜM NOKTASINI NASIL DEĞERLENDİRDİ?

BBT SE Yönetim Kurulu Üyeleri Martin Gradnitzer ve Umberto Lebruto, iki ana galerinin birleşmesini projenin en önemli dönüm noktalarından biri olarak tanımladı. Tünelin gelecekte Avrupa içi yük ve yolcu taşımacılığının ana omurgası olacağını belirten yetkililer, çalışmanın uluslararası iş birliğinin somut bir sonucu olduğunu kaydetti.