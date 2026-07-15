Türk vatandaşlarının uzun süredir karşı karşıya kaldığı Schengen vizesi sorununu hafifletmeye yönelik yeni bir model üzerinde çalışılıyor. NTV Brüksel Temsilcisi Güldener Sonumut'un aktardığı bilgilere göre, Avrupa Birliği tarafında teknik hazırlıkların bu hafta itibarıyla başlaması bekleniyor.

Hazırlanan modelin temel amacı, sık seyahat eden ve geçmişte vize kurallarına uyum gösterdiği bilinen kişilerin her seyahat öncesinde yeniden başvuru yapmak zorunda kalmasının önüne geçmek. Böylece hem başvuru sahiplerinin yaşadığı zaman kaybının azaltılması hem de konsolosluklardaki yoğunluğun hafifletilmesi hedefleniyor.

'GÜVENİLİR KİŞİ' KRİTERLERİ BELİRLENİYOR

Teknik çalışmaların en önemli başlıklarından biri, "güvenilir kişi" statüsünün hangi ölçütlere göre belirleneceği olacak. İlk değerlendirmelerde belirli meslek grupları ve düzenli uluslararası faaliyet yürüten kişiler ön plana çıkıyor.

Bu kapsamda, borsaya kote şirketlerin yöneticileri ve ortakları, sanayi odalarına kayıtlı iş insanları, Avrupa'da akademik çalışmalar yürüten araştırmacılar, uzmanlar ve öğrenciler potansiyel adaylar arasında yer alıyor.

İLK ETAPTA 2 YIL, SONRASINDA 5 YIL

Planlanan sisteme göre, güvenilir kişi statüsüne uygun görülen başvuru sahiplerine ilk aşamada 2 yıllık Schengen vizesi verilmesi öngörülüyor. Vize geçmişinin sorunsuz şekilde devam etmesi halinde ise sonraki süreçte 5 yıla kadar geçerliliği bulunan vizelerin düzenlenmesi hedefleniyor.

BAŞVURU YOĞUNLUĞUNUN AZALMASI HEDEFLENİYOR

Yetkililer, uygulamanın yürürlüğe girmesi halinde her yıl yapılan Schengen vizesi başvurularında yüz binlerce seviyesinde azalma yaşanabileceğini değerlendiriyor. Bu sayede hem başvuru süreçlerinin hızlanması hem de konsoloslukların üzerindeki iş yükünün önemli ölçüde hafiflemesi bekleniyor.

VİZE SERBESTİSİNE KADAR GEÇİCİ ÇÖZÜM

Hazırlanan modelin, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tam vize serbestisi sağlanıncaya kadar geçici bir çözüm olarak uygulanması planlanıyor. Düzenlemenin, özellikle düzenli seyahat eden vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri azaltması amaçlanıyor.