Denizli’nin Sarayköy ilçesi Aşağı Mahalle’de 2 yaşındaki A.K., annesinin sevgilisi tarafından darbedilerek ağır yaralandı. Vücudunun birçok yerinde travma izleri bulunan ve sağ kolu kırılan küçük çocuk, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olayla ilgili anne Satı Buse D. (22) ve sevgilisi Süleyman D. (24) gözaltına alındı.

İddiaya göre, eşinden bir süre önce boşanan Satı Buse D., birlikte yaşadığı sevgilisi Süleyman D. ile sabah saatlerinde evde bulunduğu sırada, çocuğu A.K.'nın darbedildiğini komşularına bildirerek yardım istedi. Komşular, anne ve çocuğu Sarayköy Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastane doktorlarının çocuğun yüzündeki ve vücudundaki darp izlerini fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı eve giderek Süleyman D.'yi gözaltına aldı. Yapılan muayenede A.K.'nın sağ kolunun kırıldığı, yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunduğu, ayrıca aldığı darbeler sonucu göz çevresinde ciddi hasar oluştuğu tespit edildi.

KÜÇÜK ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen A.K., hayati tehlikesi bulunduğu için yoğun bakıma alındı. Sağ gözünde ciddi hasar tespit edilen çocuğun ameliyata alınacağı belirtildi. Hastanede görevli hemşirelerin, sürekli ağlayan çocuğu sakinleştirmeye çalıştığı anlar, kamuoyunda büyük üzüntü yarattı.

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam ederken, anne Satı Buse D.’nin ilk ifadesinde, sevgilisi Süleyman D.’nin hem kendisini hem de çocuğunu darbettiğini söylediği öğrenildi.