Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Yatırtepe Mahallesi'nde anne Z.Y., ocakta kaynattığı sütü soğuması amacıyla zemin üzerine bıraktı. Bu esnada evin yakınlarında oynamakta olan 2 yaşındaki H.Y., içi kaynar süt dolu kazanın içine düştü.
Durumu fark eden yakınlarının müdahalesiyle kazandan çıkarılan küçük çocuk, ilk olarak Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, durumunun ciddiyeti nedeniyle Şanlıurfa kent merkezindeki bir hastaneye sevk edildi.
Tedavi altına alınan çocuğun vücudunda ağır yanıklar oluştuğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.