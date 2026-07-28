Olay, İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi 197. Sokak’ta bulunan bir sitede meydana geldi. Kadir Tohum, evinin yakınlarındaki sitede oynarken gözden kayboldu. Çocuğun yerinde olmadığını fark eden ailesi ve mahalle sakinleri, Kadir’i bulabilmek için çevrede seferber oldu.

HAVUZUN İÇİNDE HAREKETSİZ BULUNDU

Yaklaşık bir saat süren endişeli arama çalışmalarının ardından Kadir, sitenin ortak kullanım alanındaki yüzme havuzunun içerisinde hareketsiz şekilde bulundu.

Su altından çıkarılan çocuk için sitede ikamet eden Acil Servis Uzmanı Timur Saraç hemen ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KALP MASAJI YAPILDI AMA...

Sağlık ekiplerinin kalbinin durduğunu belirlediği küçük çocuğa olay yerinde kalp masajı yapıldı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kadir Tohum, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata döndürülemedi.

"KADİR ÇIK ANNEM ORADAN"

Ölüm haberini alarak hastaneye koşan anne Şahade Tohum ile baba Mehmet Tohum sinir krizi geçirdi. Hastanenin müdahale odasının girişinde yere yığılan anne Şahade Tohum’un gözyaşları içerisinde “Kadir çık annem oradan” diyerek feryatları yürek dağladı.

Küçük çocuğun cansız bedeni, savcılığın olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.