Kocaeli’de AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun kardeşi Esra Yargıcı ile eşi Bülent Yargıcı’ya ait olduğu belirtilen Orhaniye’deki yapı hakkında yaptıkları haber ve paylaşımlar nedeniyle yargılanan gazeteci Cihat Polat ile Yeni Parti İzmit Belediye Meclis Başkanvekili Av. Nazım Gençtürk hakkında karar çıktı. Polat’a 10 ay hapis cezası verilirken hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Gençtürk ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Nazım Gençtürk (YENİ Parti meclis üyesi)

“NÜFUZUNU KULLANDI” İDDİASI

Kararın ardından açıklama yapan Gençtürk, dava konusu yapı ve yola ilişkin iddialarını yineledi. Gençtürk, Katırcıoğlu’nun nüfuzunu kullanarak orman ve imar mevzuatına aykırı işlemlerin önünü açtığını iddia etti.

16 yıllık avukat olduğunu ve kamu hukuku alanında yüksek lisans yaptığını belirten Gençtürk, “Radiye Sezer Katırcıoğlu, kendi danışmanına ve kız kardeşine, nüfusunu kullanarak orman kanununa aykırı, imarına aykırı bir yol açma faaliyeti ve yapı tesis etmesinin yolunu açmıştır” diye konuştu.

“HUKUKTAN DEĞİL, TALİMATTAN”

Mahkeme kararına da tepki gösteren Gençtürk, “Benimle aynı kitapları okuyan, aynı sıralarda okuyan hukukçular hukuktan, anayasadan, kanundan, adaletten değil de talimatı başka yerden aldığı izlenimi verdiler” ifadelerini kullandı.

Gençtürk, verilen cezayı ise “onur nişanı” olarak taşıyacağını belirterek, “Sanmasınlar ki sustururlar. Avukatlığımı elimden alınca, meclis üyeliğimi elimden alınca susarım. Bir canım var, yiyorsa onu da alın. Konuşmaya da devam edeceğiz” dedi.