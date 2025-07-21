Türkiye'ye öğrenci olarak gelen ve bu süreç içinde İstanbulspor tarafından keşfedilerek profesyonel olan Gaoussou Diarra'ya Hollanda devi Feyenoord'a transfer oldu.

Türkiye'ye Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne öğrenci olarak gelen ve bu süreç içinde İstanbulspor tarafından keşfedilerek geçtiğimiz sezon 1. Lig'de futbol vitrinine çıkan Gaoussou Diarra bu sezon Hollanda ekibinin en flaş transferlerinden biri oldu.

Feyenoord, düzenlenen organizasyonla birlikte yeni transferlerini helikopterle stadyumun ortasına indirdi. İstanbulspor'dan Feyenoord'a transfer olan Gaoussou Diarra'da bu törende yer alan isimlerden biri oldu.

HELİKOPTERLE SAHAYA İNDİRDİLER

Hollanda devi Feyenoord, gelecek sezon için takıma katılan yeni transferleri için görkemli bir şova imza attı. Tribünlerde binlerce Feyenoordlu yer alırken, İstanbulspor'dan transfer olan Gaoussou Diarra başta olmak üzere diğer yeni transferler Gonçalo Borges, Sem Steijn ve Luciano Valente alkışlar eşliğinde tribünleri selamladı. Feyenoord, o anları "eşi benzeri görülmemiş gelenek" sözleriyle paylaştı.