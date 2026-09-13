Pınar Deniz, annelik nedeniyle verdiği ekran molasının ardından ana akım televizyona iddialı bir projeyle dönüyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre oyuncu, daha önce hamileliği nedeniyle kabul edemediği “Şapkacı Kadınlar” dizisinin kadrosuna katıldı.

O3 Medya imzasını taşıyan ve NOW’da yayınlanması planlanan dizinin yapımcılığını Saner Ayar üstleniyor. Suzan Sümeli’nin uygulayıcı yapımcılığını yaptığı diziyi Ömür Atay yönetecek, senaryosunu ise Necati Şahin kaleme alacak.

KÖYLÜ AYŞE’NİN HİKAYESİ EKRANA TAŞINACAK

İzmir’in kurtuluş mücadelesi yıllarında geçen dönem dizisinde Pınar Deniz, Ayşe karakterine hayat verecek.

Dizide köylü bir kadın olan Ayşe’nin, Şapka Devrimi’nin ardından hayatının değişmesi ve kendi kaderini yeniden yazması anlatılacak.

SELAHATTİN PAŞALI BAŞROLÜ PAYLAŞACAK

Son olarak “Kıskanmak” dizisiyle izleyici karşısına çıkan Selahattin Paşalı da “Şapkacı Kadınlar” dizisinin başrol kadrosuna katıldı.

Paşalı, dizide Rıza karakterini canlandıracak ve Pınar Deniz ile başrolü paylaşacak. Böylece dönem hikâyesinin merkezindeki Ayşe ve Rıza karakterleri, oyuncuların performanslarıyla ekrana taşınacak.

İKİLİ AFİŞ ÇEKİMİ İÇİN KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

NOW’da yayınlanması planlanan dizinin kasım ayında sete çıkması hedefleniyor.

Ömür Atay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Necati Şahin’in senaryosunu yazdığı dizinin bugün afiş çekimi gerçekleştiriliyor. Pınar Deniz ve Selahattin Paşalı, İzmir’in kurtuluş mücadelesi yıllarında geçen yapım için birlikte objektif karşısına geçti.

KÖYDEN STİL İKONLUĞUNA UZANAN YOLCULUK

Ayşe’nin hikâyesi, sıradan bir köy yaşamından çıkıp dönemin dikkat çeken isimlerinden birine dönüşmesi üzerinden ilerleyecek.

Şapka Devrimi ile birlikte yeni bir hayatın kapılarını aralayan Ayşe’nin zaman içinde bir stil ikonuna dönüşme serüveni, dizinin merkezindeki hikâyeyi oluşturacak.

Pınar Deniz’in iki yıl önce hamileliği nedeniyle yer alamadığı projeye şimdi başrol oyuncusu olarak dönmesi ise dizinin dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.