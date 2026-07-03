Star TV'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Poll Production imzalı Düğünümüz Var dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Temmuz ortasında sete çıkması planlanan yapımda rol alacağı açıklanan Şükran Ovalı'nın, çekimler başlamadan projeye veda ettiği öğrenildi.

REVİZYONLAR SONRASI AYRILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şükran Ovalı'nın canlandırması planlanan karakter üzerinde yaratıcı ekip tarafından yapılan revizyonlar sonrası taraflar bir araya geldi. Yapılan değerlendirmelerin ardından oyuncu ile yapım ekibinin karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı belirtildi.

Böylece uzun bir aranın ardından televizyon ekranlarına dönmesi beklenen Ovalı'nın Düğünümüz Var macerası başlamadan sona ermiş oldu.

Öte yandan başarılı oyuncunun yeni projeler için görüşmelerini sürdürdüğü ve önümüzdeki dönemde farklı yapımlarla ekranlara dönmeye hazırlandığı öğrenildi.

DÜĞÜNÜMÜZ VAR'IN KADROSU DİKKAT ÇEKİYOR

Komedi türündeki Düğünümüz Var dizisinin oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Eda Ece, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Cengiz Bozkurt, Buğra Gülsoy, Nevra Serezli ve Enis Arıkan gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

ŞÜKRAN OVALI EN SON 2024 YILINDA EKRANLARDA YER ALDI

Başarılı oyuncu, Yargı dizisinin ardından Kalpazan dizisiyle anlaşmıştı. Ancak 2024 yılında ekranlara veda eden dizinin ardından Şükran Ovalı da bir süre yeni projelere olumlu yanıt vermemişti.