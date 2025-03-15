İtalya Serie A 29. hafta karşılaşmasında Milan, sahasında Como ile karşı karşıya geldi. San Siro'daki mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Milan oldu. Como’da 749 gün sonra maça çıkan Dele Alli sahada sadece 10 dakika kalabildi.
81. dakikada oyuna dahil olan Dele Alli 90+1. Dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
28 yaşındaki orta saha Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra, bir süre kulüpsüz kalmıştı ve 2025 Ocak'ta Como’ya transfer olmuştu.
2 yıl aradan sonra yeşil sahalara dönen Dele Alli, oyuna girdikten 10 dakika sonra kırmızı kart gördü... 🟥 pic.twitter.com/QViQKLDCf1— S Sport Plus (@ssportplustr) March 15, 2025