Bilim dünyasında ezber bozan bir araştırma yayımlandı: Yılanlar sandığımızdan çok daha sık birbirlerini yiyor. 500'den fazla vakanın incelendiği dev araştırma, yamyamlığın bir "hata" değil, hayatta kalmak için geliştirilmiş akıllıca bir evrimsel strateji olduğunu ortaya koydu.

Biological Reviews dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, yılanlarda yamyamlık birbirinden bağımsız olarak tam 11 kez evrimleşti. Bu, yamyamlığın sadece tesadüfi bir olay olmadığını, farklı türlerin farklı zamanlarda bu yolu "en iyi çözüm" olarak seçtiğini gösteriyor.

Araştırmacılar, "İnsanlar için bu itici olabilir ama yılanlar için bu bir başarı stratejisidir" diyor.

Neden kendi türlerini yiyorlar?

Yamyamlık, yılanlar için sadece açlık giderme yöntemi değil; aynı zamanda bir ekolojik denge aracı:

Besin azaldığında, yanındaki hemcinsi en büyük enerji kaynağına dönüşüyor.

Bazı türlerde yamyamlık, popülasyonun aşırı büyümesini engellemek için doğal bir fren görevi görüyor.

Özellikle çok çeşitli beslenen (polifaj) türler, önlerine çıkan her şeyi —kendi türü olsa bile— yemekten çekinmiyor.

Hangi türler daha "yamyam"?

Araştırma kapsamında 207 yılan türünde 503 vaka incelendi. İşte öne çıkan gruplar:

Elapidae (Kobralar): Yamyamlık raporlarının %19’unu oluşturuyorlar. Kobraların zaten "yılan yiyen" doğası bu sonucu şaşırtıcı kılmıyor.

Viperidae (Engerekler) ve Colubridae: Bu ailelerde de yamyamlık oldukça yaygın.

Bir yılanın yamyam olabilmesi için en temel şart, kendi türünü yutabilecek kadar esnek bir çene yapısına sahip olması.

Araştırmacılar, Fransa'da erkek yılanların dişileri yediğini belgeledi. Ancak bu durumun sadece üreme mevsimi dışında, besinlerin en kıt olduğu dönemde yaşanması dikkat çekici. Üreme döneminde "eşini yemek" genetik bir intihar olacağı için doğa bu dengeyi hassas bir şekilde koruyor.