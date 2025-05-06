Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanları ve hastalar radyasyona maruz bırakılması ile ilgili olarak Birlik Sağlık-Sen Muğla İl Başkanı Abdullah Gül tarafından Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusu ve basın açıklaması ile duyuruldu.

FAZLA MİKTARDA RADYASYON TESPİT EDİLDİ

Sendika Temsilcisi Abdullah Gül yaptığı açıklamada “2020 yılında lisanslı olarak hizmet vermeye başlayan Köyceğiz Devlet Hastanesi Röntgen (Tek tüplü grafi) odasının hemen bitişiğine, 2023 yılında hastane yönetimi kararıyla izinsiz ve uygunsuz şekilde “Kan Alma Birimi” inşa edilmiştir. Yapısal değişiklikler Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)’na yeni adıyla Nükleer Denetleme Kurumu (NDK)’ya bildirilmemiş, ilgili kurumlardan izin alınmamıştır. Skandal sadece bununla da sınırlı değil. 2023 Mart ayında kan almada görevli tekniker tarafından verilen dilekçe görmezden gelindiği gibi önlem konusunda da adım atılmadı.2024 Mayıs ayında RKS ( Radyasyon Koruma Sorumlusu) değişmesi ile çalışan personelin sağlık sorunları dile getirilmesi üzerine 6 Haziran 2024 de yönetim toplantısı yapıldı. Toplantıda alınan karar ile çalışan personel Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sağlık kontrolüne sevk edildi. Yalnız diğer alınan karar olan NDK’DAN denetleme yazısı yaklaşık dört ay sonra 23.09.2024 ‘de yazıldı. 6 Aralık 2024 de NDK tarafından yapılan denetimde ortamda olduğundan çok daha fazla miktarda radyasyon tespit edildi” ifadelerini kullandı.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Gül açıklamasının devamında ise “2024 yılı Aralık ayında NDK tarafından yapılan denetimlerde, röntgen cihazının ışınlama alanına çok yakın olan ve yalnızca 1 mm kalınlığında kurşun ile kaplanan duvarın, gerekli olan 2.2 mm zırhlama şartlarını sağlamadığı ortaya konmuştur. Bu durum, duvarın hemen arkasındaki Kan Alma Birimi'nde görev yapan sağlık çalışanları ile kan veren hastaların yüksek doz radyasyona maruz kaldığını ortaya koymuştur. Denetim sırasında radyasyon düzeyinin yasal sınırların çok üstünde olduğu tespit edilmiş, hastalar ve çalışanlar içerideyken acilen cihaz kapatılmış ve röntgen odası ile kan alma biriminin faaliyeti durdurulmuştur. 16 Aralık 2024 itibariyle cihaz lisansı iptal edilmiştir.Tüm bu süreçte hastane yönetimi, çalışanlar tarafından yapılan uyarılara ve yazılı başvurulara rağmen hiçbir işlem yapmamış, bu ihmal zinciri sonucunda halk sağlığı açık şekilde tehlikeye atılmıştır.Bu nedenle, 2 Mayıs 2025 tarihinde Birlik Sağlık-Sen olarak Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda, sorumlu kamu görevlileri hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 174. maddesi (radyasyon yayma suçu) ve 257. maddesi (görevi kötüye kullanma) kapsamında cezai işlem başlatılması talep ettik. Ayrıca 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4, 5 ve 6. maddelerine aykırı davranıldığı da dosyada belirttik.Halkın sağlığını korumak ile çalışan personelin kaliteli bir ortamda hizmet vermesi için kendilerine verilen makamlarda, insanlarımızın sağlığının hiçe sayılması asla kabul edilmez bir durumdur. Bu tür olaylar insanlarımızın sağlığına kavuşması için fedakârca çalışan sağlık çalışanı arkadaşlarımızın emeğini gölgelemektedir” dedi.