Oyuncu Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ile sona eren ilişkisinin ardından bu kez yalnızlık hakkındaki sözleriyle gündeme geldi. "Savaşların Mutfağı" programına konuk olan 31 yaşındaki Aka, tek başına vakit geçirmekten keyif aldığını belirterek bir ilişki içinde olmanın güzellikleri kadar yalnızlığın da kendine has bir tadı olduğunu anlattı.

"KENDİMLE BAŞ BAŞA KALMANIN TADINI ÇIKARIYORUM"

2024 yılında aşk yaşamaya başlayan Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, inişli çıkışlı ilişkileriyle zaman zaman gündeme gelmişti. Geçtiğimiz haftalarda ayrılan çiftin ardından Aka, konuk olduğu "Savaşların Mutfağı" programında özel hayatına dair konuştu.

Yalnız kalmaktan memnun olduğunu dile getiren oyuncu, bir ilişki içinde olmanın güzel yanları bulunduğunu ancak tek başına geçirilen zamanın da farklı bir keyfi olduğunu söyledi.

Aka, "Kendimle baş başa kalmanın tadını çıkarıyorum. Yani yalnız olmak mı daha iyi, ben yalnızken mi daha iyiyim acaba falan gibi düşüncelerim oluyor. İllaki biriyle bir şeyler paylaşmak çok güzel. Ama yalnız olmanın da keyfi başka bence. Biraz insanın kendi dönemine de bağlı. Bazen ilişki içerisinde de kendini kapatmak istediğin zamanlar oluyor. O yüzden bir tık sanki daha çekici geliyor şu sıralar" ifadelerini kullandı.