atv ekranlarında cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan “Mercan Köşk” dizisinde başrolü paylaşan çiftin ilişkilerini karşılıklı konuşarak noktaladığı öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tarsus'ta çekimleri gerçekleştirilen dizinin ilk bölümlerinde birliktelikleri devam eden Aka ve Sancaktutan'ın, özel hayatlarındaki ayrılığa rağmen aynı projede yollarına devam ettiği belirtildi.

AŞKLARI SESSİZ SEDASIZ SONA ERDİ

Setten edinilen bilgilere göre Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan, yaklaşık 2 yıldır devam eden ilişkilerini karşılıklı konuşarak bitirdi.

Çiftin ayrılık kararını gözlerden uzak şekilde aldığı ve ilişkilerini sessiz sedasız noktaladığı öğrenildi.

İŞ ARKADAŞLIKLARI DEVAM EDİYOR

Ayrılığın ardından ikilinin arasındaki iş ilişkisi ise devam ediyor. “Mercan Köşk” dizisinde başrolü paylaşan Aka ve Sancaktutan, aynı sette çalışmayı sürdürüyor.

İki oyuncu daha önce verdikleri röportajlarda da birlikte çalışmaktan keyif aldıklarını dile getirmişti.

Böylece yaklaşık 2 yıllık ilişkilerini noktalayan Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan, aynı dizide rol almaya devam edecek.