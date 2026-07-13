Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Serhan Kerim Adalı ile 2024 yılında dünyaevine girdiği Aslı Lal Adalı'nın evliliği sona erdi. Bir süredir sorun yaşadığı öğrenilen çift, İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davada anlaşmalı olarak boşandı.

SON BİR AYDA YAŞANAN ANLAŞMAZLIKLAR ARTTI

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Serhan Kerim Adalı ile Aslı Lal Adalı arasında son dönemde yaşanan şiddetli geçimsizlik nedeniyle evlilik birliği sarsıldı. Özellikle son bir ayda yaşanan anlaşmazlıkların artmasının ardından taraflar karşılıklı anlaşarak boşanma kararı aldı.

''BOŞANMAK İSTİYORUZ''

Çift, İstanbul Aile Mahkemesi'ne sundukları dilekçede evliliklerinde son bir ayda yaşanan şiddetli geçimsizliğin her iki tarafı da olumsuz etkilediğini belirterek, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ve anlaşmalı olarak boşanmak istediklerini ifade etti.

ÇİFT MADDİ YA DA MANEVİ TALEPTE BULUNMADI

Cuma günü görülen duruşmaya Serhan Kerim Adalı, Aslı Lal Adalı ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede karşılıklı olarak anlaşmalı boşanma taleplerini yineleyen çift, birbirlerinden herhangi bir maddi ya da manevi talepte bulunmadı.

5 DAKİKADA BOŞANDILAR

Mahkeme, tarafların beyanlarını aldıktan sonra boşanma talebini kabul etti. Yaklaşık 5 dakika süren duruşmanın ardından Serhan Kerim Adalı ile Aslı Lal Adalı'nın 2 yıllık evliliği tek celsede resmen sona erdi.