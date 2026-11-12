Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan sevindiren bir haber geldi.
2025 yılının ocak ayında oğulları Mylan'ı kucaklarına alan çiftin ikinci bebeklerini beklediği öğrenildi. 35 yaşındaki oyuncu, katıldığı etkinlikte belirginleşen karnıyla objektiflere yansıdı.
İKİNCİ KEZ ANNE VE BABA OLMAYA HAZIRLANIYORLAR
Habertürk'te yer alan habere göre; Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile Olympiakos'ta forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Mayıs 2024'te Paris'te düzenlenen törenle hayatlarını birleştirmişti.
Evliliklerinin ardından ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşayan çift, Ocak 2025'te oğulları Mylan'ı kucaklarına almıştı.
Mutlu evliliklerini sürdüren ikiliden şimdi de ikinci bebek müjdesi geldi.
Günün Trend Haberleri
Melisa Aslı Pamuk'un katıldığı bir etkinlikte belirginleşen karnıyla görüntülenmesi, yeniden hamile olduğu haberini ortaya çıkardı.
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