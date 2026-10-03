2 yolcu otobüsünde ele geçirildi: Değeri 22 milyon TL

Düzce Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde bulunduğu değerlendirilen iki yolcu otobüsünde arama yapıldı. Düzce Otogarı'nda bulunan yolcu otobüsünde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 4 milyon olan toplam 43 adet farklı boyutlarda peçetelere emdirilmiş sentetik kannobinoid ham maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyla yakalanan H.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde bulunan dinlenme tesisinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada ise piyasa değeri yaklaşık 18 milyon lira olan 88 bin 102 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken, şüphelisi R.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler R.T. ve H.S., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.