31 Mart 2024 yerel seçimleriyle birlikte 47 yıl sonra ülke genelinde birinci parti olan CHP yeni anketleri açıkladı.

CHP Bolu'da yaptığı kampta 20’yi aşkın araştırma ve anket şirketinin hazırladığı anketlerde CHP’nin yüzde 34 ile yüzde 41 çıktığını duyururken tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açık ara önde olduğu anketler paylaşıldı.

‘YÜZDE 41 ÖLÇEN VAR’

Kamp sona erdikten sonra kamptaki çalışmalarla ilgili konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 20’den fazla araştırma şirketinin son parti araştırmalarının ortalaması alınarak milletvekillerine sunum yapıldığını aktardı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Günaydın; “Büyük bir memnuniyetle söylemek istiyorum ki bu araştırmalarda CHP’nin mevcut oy oranını yüzde 34-35 ölçen de var yüzde 41 ölçen de var. Türkiye’nin açık ara birinci partisi olduğumuz çok açıktır” diye konuştu.

CHP'NİN MERKEZ PARTİ OLMA KİMLİĞİ GİDEREK OTURUYOR"

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da tüm anketlerde potansiyel rakiplerine karşı açık ara önde olduğunu vurgulayan Günaydın, “CHP’nin bir merkez partisi olma kimliği, giderek daha fazla oturuyor. Tüm siyasi partileri yanında tutarak demokrasi ve adalet mücadelesine ortak etme konusunda bir fikir birliği var” açıklamasını yaptı.

ÖZEL DE AÇIKLAMIŞTI

Partisinin Abant kampında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel önceki gün, “Herkes bilsin ki anketlerde birinci partiyiz. Son seçimin birinci partisiyiz. Ama en önemlisi artık sokakta çok daha güçlüyüz. Meydanda, çarşıda, pazarda, tarlada biz varız ve gitgide güçleniyoruz. Millet yüzünü CHP’ye döndü. Çünkü millet yüzünü yanında olana döner” ifadelerini kullanmıştı.