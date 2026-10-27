Brighton Üniversitesi kampüsünde inşa edilen Brighton Waste House adlı yapı, mimar Duncan Baker-Brown öncülüğünde hayata geçirildi. Binanın yapımında kullanılan malzemelerin yüzde 85'inden fazlası atıklardan veya geri dönüştürülmüş ürünlerden oluşuyor. Proje, normal şartlarda çöplüklere gönderilecek eşyaların yeniden kullanılabileceğini göstermek amacıyla geliştirildi.

DUVARLARIN İÇİNE 20 BİN DİŞ FIRÇASI YERLEŞTİRDİLER

Yapının en dikkat çekici özelliklerinden biri, duvarlarında kullanılan binlerce diş fırçası oldu. Üniversitenin paylaştığı bilgilere göre yalnızca zemin kattaki bir duvar boşluğuna 19 bin 800 kullanılmış diş fırçası yerleştirildi

İnşaatta değerlendirilen malzemeler bununla da sınırlı kalmadı. Eski kot pantolonlar, DVD'ler, video kasetleri, tıraş bıçakları ve ahşap parçaları da binanın farklı bölümlerinde kullanıldı.

Özellikle duvarların içindeki boşluklara yerleştirilen atık malzemelerin ısı yalıtımına katkıları araştırıldı. Yapıda ayrıca yaklaşık 10 ton tebeşir atığından yararlanıldı.

Projeyi geliştiren ekip, normalde değersiz kabul edilen bu ürünlerin uygun yöntemlerle yapı malzemesine dönüştürülebileceğini göstermeyi hedefledi.

ATIKLARDAN YAPILAN EVİN KULLANIM AMACI DEĞİŞTİ

Brighton Waste House, 2025 yılında Brighton Wild House adıyla yeni bir döneme girdi. Bu değişimle birlikte binada yalnızca geri dönüştürülmüş malzemelere değil, doğayla uyumlu yapı tasarımlarına da ağırlık verilmeye başlandı.

Yeni düzenlemelerde farklı ağaç türlerinden elde edilen ahşaplar, söğüt dalları ve doğal malzemeler kullanıldı. Ayrıca doğadaki sesleri iç mekâna taşıyan bir sistem ile çevredeki ekolojik değişimleri gözlemlemeye yardımcı artırılmış gerçeklik özellikli dürbünler projeye dahil edildi.

Binanın ilk yapım aşamasında 300'den fazla öğrenci görev aldı. Farklı eğitim kurumlarından yüzlerce öğrenci de yapıyı ziyaret ederek geri dönüşüm ve sürdürülebilir inşaat yöntemleri hakkında bilgi edindi.

Günümüzde eğitim ve araştırma amacıyla kullanılan yapı, eski giysilerden plastik ürünlere kadar pek çok atığın inşaat sektöründe değerlendirilebileceğini gösteren örneklerden biri olarak öne çıkıyor.