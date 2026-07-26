İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamda 27 Haziran tarihinde İstanbul Havalimanı'nda operasyon düzenledi. İran'dan Türkiye'ye giriş yapan 51 yaşındaki İran uyruklu F.J., yapılan risk analizi ve fiziki takip sırasında hareketlerinden şüphelenilmesi ve yürümekte güçlük çekmesi üzerine polis ekiplerince durduruldu.

HASTANEDEKİ KONTROLDE MİDESİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKARILDI

Şüphelinin bedeninde uyuşturucu taşıdığından şüphelenen narkotik polisi, F.J.'yi hastaneye sevk etti. Sağlık kurumunda yapılan detaylı kontroller ve gerçekleştirilen tıbbi müdahale sonucunda, şüphelinin midesinde 26 kapsül halinde toplam 380 gram metamfetamin bulunduğu belirlenerek muhafaza altına alındı.

Sabah'ta yer alan habere göre, F.J.'nin midesindeki uyuşturucuları sadece 20 bin TL karşılığında taşıdığını söylediği bildirildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI

Midesindeki uyuşturucu kapsülleri çıkarıldıktan sonra gözaltına alınan F.J., emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından 7 Temmuz tarihinde adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece yargılanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.