20 Bin nüfuslu Gümüşhane'nin bir ilçesi olan Kelkit'in Belediye Başkanı Ünal Yılmaz'ın tepki çeken hareketini İçinizden Biri Ekrem Açıkel SÖZCÜ TV ekranlarına taşıdı.

Açıkel şu ifadeleri kullandı:

"- Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz. 11 Milyon lira değerinde bir arabayı altına çekmiş. Bir de yazı yazmış Kelkit'e hizmet için.

- Son 24 saatin en çok konuşulan olaylarından biri. Yalanlama gelmedi. Onların görseli ile ne eksik ne fazla. Türkiye'deki siyasetçi politikacı kalite bağlamında değerlendirin.

'AKLIMIZLA DALGA MI GEÇİYORSUNUZ?'

- Yahu Sayın Başkan, aklımızla dalga mı geçiyorsunuz siz. Belediyenin araç filosuyla bu aracın ne alakası var. Kendine makam aracı alıyorsun hava atmak için.

- Başkanla tanışalım. Ünal Yılmaz, AKP'li Kelkit Belediye Başkanı. 20 Bin nüfuslu Gümüşhane'ye bağlı bir ilçe Kelkit.

- Başkanın makam aracı Audi A6 Qattro. Aracın değeri ise 11 milyon lira. Ekrem sen yorum yapma, sen gazetecilik yapma diyen varsa vatandaşımın başkanına gönderdiği mesajı seslendireyim."