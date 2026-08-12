Betonların önemli bir bölümü, Chesapeake Körfezi’ndeki Cabbage Patch Yapay Resifi’ne götürüldü. Parçalar teknelerle açık denize taşındıktan sonra belirlenen noktalara indirildi. Böylece eski köprü, karada ulaşım sağlama görevini tamamladıktan sonra su altında tamamen farklı bir amaçla kullanılmaya başladı.

KÖPRÜ PARÇALARI DENİZ CANLILARINA YUVA OLDU

Beton blokların düzensiz yüzeyleri ve aralarında oluşan boşluklar, balıkların saklanabileceği ve deniz organizmalarının tutunabileceği alanlar meydana getiriyor. Zamanla beton yüzeylerin deniz yaşamıyla kaplanması, bölgedeki habitat çeşitliliğinin artırılmasına yardımcı oluyor. Cabbage Patch de balık yaşamını desteklemek ve bölgedeki tür çeşitliliğini artırmak amacıyla kullanılan yapay resif alanlarından biri.

Chesapeake Körfezi’nde bu yöntem bugün de kullanılmaya devam ediyor. Virginia’daki Hampton Roads Bridge-Tunnel genişletme çalışmasından çıkan yaklaşık 100 bin ton betonun da çöpe gönderilmek yerine körfezdeki yapay resiflere taşınması planlanıyor. Malzemeler arasında eski köprü tabliyeleri, kirişler ve beton kazıklar bulunuyor.

100 BİN TONLUK YENİ UYGULAMA

Yeni çalışmada beton parçaları Blue Fish Rock ve Black River gibi yapay resif alanlarına yerleştirilmeye başlandı. Yetkililer, bu yöntemin inşaat atığını azaltırken su altında yeni yaşam alanları oluşturduğunu belirtiyor. Betonun atık sahasına taşınmaması aynı zamanda bertaraf maliyetini de azaltıyor.

Böylece eski Lesner Köprüsü’nde uygulanan yöntem tek seferlik bir proje olarak kalmadı. Virginia’da kullanım ömrünü tamamlayan büyük altyapıların beton parçaları, bugün de Chesapeake Körfezi’nin dibinde yapay resif oluşturmak için yeniden değerlendiriliyor.