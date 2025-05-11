Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında daha önce küme düşmesi garantilenen Adana Demirspor'u konuk etti.

Siyah-Beyazlı ekibin, Akdeniz temsilcisini ağırladığı mücadelenin ilk 20 dakikalık bölümüne sakatlıklar damga vurdu.

Dakikalar 11'i gösterirken kendini yere bırakan Chamberlain, oyuna devam edemedi ve yerini Mustafa Hekimoğlu'na bıraktı. 18. dakikada ise Ali Yavuz Kol ile Felix Uduokhai çıktıkları hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpışarak yerde kaldı.

İki oyuncu için sahaya dsağlık ekipleri girerken Ali Yavuz, sedye ile soyunma odasına götürüldü. Uduokhai de oyuna devam edemedi ve iki değişiklik daha yaşandı.

DİŞİ KIRILDI

20. dakikada ise Gabriel Paulista, Aymbetov ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Rakibnin dirseği suratına gelen Brezilyalı stoperin ön dişi kırılarak havada süzüldü. Paulista tedavisi yapıldıktan sonra oyuna devam etti.