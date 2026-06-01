Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott'ın İstanbul'da gerçekleştirdiği etkinlik, kısa süren performansı nedeniyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bilet fiyatları ve organizasyon formatı üzerinden yapılan eleştirilerin ardından etkinliği düzenleyen TemaCC'nin kurucusu Taylan Özcan, yazılı bir açıklama yayımladı.

KLASİK BİR KONSER DEĞİLDİ

TemaCC Kurucusu Taylan Özcan, 31 Mayıs gecesi düzenlenen "Hosted by Travis Scott" etkinliğinin başından itibaren klasik bir konser olarak kurgulanmadığını ifade etti.

Özcan açıklamasında, amaçlarının Travis Scott'ı İstanbul'daki hayranlarıyla aynı atmosferde buluşturmak olduğunu belirterek, "Onun enerjisini, sahnedeki duruşunu ve geceye kattığı ruhu misafirlerimizle birlikte deneyimlemek istedik" ifadelerini kullandı.

GECENİN MERKEZİNDE TRAVİS YER ALDI

Gecenin bir konserden ziyade özel bir buluşma ve deneyim gecesi olarak tasarlandığını söyleyen Özcan, Travis Scott'ın etkinlik boyunca gecenin merkezinde yer aldığını, yaklaşık bir saat boyunca partiye ev sahipliği yaptığını ve ardından mikrofonla yaklaşık 20 dakikalık özel bir performans sergilediğini aktardı:

"Bu gece bizim için bir partiden çok, özel bir buluşma ve deneyim gecesiydi. Kurgumuz da tamamen bunun üzerine kuruluydu. Travis Scott gece boyunca etkinliğin merkezindeydi; bir saat boyunca partiye ev sahipliği yaptı, misafirlerle aynı atmosferi paylaştı ve ardından mikrofonla yaklaşık 20 dakikalık özel bir performans sergiledi. Travis Scott’ın bir gece önce, Şampiyonlar Ligi Finali after party kapsamında Budapeşte, Macaristan’da da yaklaşık 20 dakikalık canlı performans gerçekleştirdiğini biliyoruz. İstanbul’daki gece de bu uluslararası akışın bir parçasıydı. TemaCC olarak hedefimiz, Türkiye'nin en büyük konserlerini düzenlemek, ülkemizin uluslararası vizyonu ve marka değerini yukarı taşımak, bunun yanısıra dünyanın en büyük isimleri ile klasik etkinlik formatlarının dışına çıkan ve İstanbul’da daha önce örneği görülmemiş deneyimler yaratmak. 31 Mayıs gecesini de bu vizyonla hayata geçirdik. Gelen herkese bu deneyimin bir parçası oldukları için teşekkür ediyoruz."