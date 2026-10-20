Ay’ın Kova burcundaki seyri sırasında Aslan burcundaki Mars ile yapacağı sert karşıt açı; bireysel egolar ile toplumsal/grupsal hedeflerin, "ben" ile "biz" arasındaki dengenin zorlanabileceği gerilimli ve yüksek enerjili bir gökyüzü tablosu sunuyor. Duygusal patlamalara, dürtüsel çıkışlara ve güç savaşlarına açık bu enerjiyi doğru yönetebilmek önemli.

Koç (21 Mart - 19 Nisan)

Sosyal çevreniz, arkadaş gruplarınız ile bireysel istekleriniz ve aşk hayatınız arasında gerilim yaşanabilir. Çevrenizdekilerin beklentileriyle kendi tutkularınız çakışabilir. Arkadaş ortamlarında veya organizasyonlarda fevri çıkışlar yapmaktan kaçınmalı, enerjinizi yaratıcı projelere yönlendirmelisiniz.

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

Kariyerinizdeki sorumluluklar ile ev ve aile hayatınızdaki beklentiler arasında sıkışmış hissedebilirsiniz. İş yerinde otorite figürleriyle veya evde aile bireyleriyle güç mücadelelerine girmemeye özen gösterin. Stresi ve öfkeyi bastırmak yerine sabırla dengede kalmaya çalışmalısınız.

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

İnançlar, fikirler, eğitim veya seyahat planları üzerinden yakın çevrenizle ya da kardeşlerinizle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. İletişimde kırıcı veya fazla savunmacı bir dil kullanma riskiniz yüksek. Haklı çıkma çabası yerine, dinlemeyi ve zihinsel sakinliği korumayı seçmelisiniz.

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)

Finansal konular, ortaklaşa gelirler ve kişisel özdeğeriniz ön planda olacak. Maddi konularda ani ve dürtüsel harcamalar yapmaya eğilimli olabilirsiniz. Para veya güç üzerinden gelişebilecek gerginliklerde sakin kalmalı, finansal krizleri tetikleyecek riskli adımlardan uzak durmalısınız.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Burcunuzdaki Mars, Ay Kova ile tam karşıtlık kurarak sizi ilişkiler ve ortaklıklar alanında doğrudan hedef haline getiriyor. Partnerinizle veya iş ortağınızla benlik çatışmaları yaşayabilirsiniz. Kendi dediğinizi yaptırma ısrarı bağları zedeleyebilir; köprüleri yıkmak yerine uzlaşmacı olmakta fayda var.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)

İş ortamınız, günlük rutinleriniz ve sağlığınızla ilgili konularda içsel bir huzursuzluk ve yoğunluk hissedebilirsiniz. Arka planda dönen gizli gerilimler veya birikmiş yorgunluklar ansızın tepki vermenize yol açabilir. Sakarlıklara ve iş yerindeki gereksiz tartışmalara karşı temkinli olmalısınız.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)

Aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular ile sosyal çevreniz ve arkadaş gruplarınız arasında bir denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Kıskançlık veya fazla sahiplenici tutumlar ilişkileri gerebilir. Rekabete girmek yerine enerjinizi spor veya hobilerinize aktarmak size iyi gelecektir.

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)

Kariyer hedefleriniz ile ailevi sorumluluklarınız çakışabilir. İş hayatındaki gerginlikleri eve taşımak ya da evdeki huzursuzluklar nedeniyle işte odaklanma sorunu yaşamak olasıdır. Özellikle üstlerinizle ve aile büyükleriyle diyaloglarda sakinliğinizi korumanız son derece önemli.

Yay (22 Kasım - 21 Aralık)

Uzak seyahatler, vizyoner fikirler veya hukuki/akademik süreçlerde yakın çevrenizle ya da kardeşlerinizle zıtlaşabilirsiniz. Kendi doğrularınızı fanatikçe savunmak çatışmaları büyütecektir. Trafikte, iletişimde ve sosyal medyada daha temkinli ve hoşgörülü olmaya özen gösterin.

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)

Ortaklı gelirler, borçlar, vergiler veya yatırımlar konusunda kişisel harcamalarınızla çelişen durumlar doğabilir. Maddi konularda güç savaşlarına girmek veya aceleci riskler almak zarar getirebilir. Finansal dengenizi korumak ve kriz anlarında soğukkanlı kalmak anahtarınız olacak.

Kova (20 Ocak - 18 Şubat)

Burcunuzda ilerleyen Ay, karşıt burcunuz Aslan’daki Mars ile yüzleşiyor. İkili ilişkiler, partneriniz veya rakiplerinizle açık bir çatışma ortamı oluşabilir. Karşı tarafın kışkırtıcı tavırlarına hemen tepki vermek yerine, sınırlarınızı sakince çizip dengede kalmayı başarmalısınız.

Balık (19 Şubat - 20 Mart)

Bilinçaltınızdaki bastırılmış öfke veya endişeler günlük hayatınızı, iş akışınızı ve sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gizli bir rekabet yaşanabilir. Kendinizi fiziksel olarak fazla zorlamamalı, ruhsal ve bedensel sağlığınıza ekstra özen göstermelisiniz.