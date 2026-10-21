20 Ekim Salı gününün reyting sonuçları belli oldu. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde Fenerbahçe-Slavia Prag karşılaşması ilk sırada yer alırken, diziler arasındaki yarışta Tuzlu Kahve öne çıktı. Anne Yarısı Total sıralamasında yükselişiyle dikkat çekerken Haysiyet üç kategoride de ilk sıralardaki yerini kaybetti.

DİZİLER ARASINDA ZİRVEDE

20 Ekim Salı akşamının reyting listesinde Fenerbahçe-Slavia Prag karşılaşması Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında birinci oldu.

Star TV'nin Tuzlu Kahve dizisi ise Total kategorisinde genel sıralamada üçüncü, AB ve ABC1 kategorilerinde ikinci sırada yer aldı. Böylece dizi, üç kategoride de üst sıralardaki yerini koruyarak gecenin öne çıkan yapımları arasına girdi.

ANNE YARISI ATAĞA GEÇTİ

Salı akşamının dikkat çeken yapımlarından Anne Yarısı, Total kategorisinde dördüncü sıraya yerleşerek diziler arasında ikinci sırada yer aldı. Yapım, AB kategorisinde sekizinci, ABC1 kategorisinde ise beşinci sırada kendine yer buldu.

HAYSİYET ÜÇ KATEGORİDE DE GERİLEDİ

Haysiyet dizisi ise gecenin reyting sıralamasında üç kategoride de üst sıraların gerisinde kaldı. Dizi Total'de reytingini yükseltse de sıralamada düşüşe geçip altıncı, AB'de dokuzuncu, ABC1'de ise dokuzuncu sırada yer aldı.