Televizyon ekranlarında cumartesi akşamı reyting rekabeti yaşandı. Kanal D'de Daha 17, TRT 1'de Teşkilat, STAR TV'de Çirkin ve TV8'de MasterChef izleyici karşısına çıktı. İzleyicilerin tercihlerinin yansıdığı 20 Eylül 2026 reyting sonuçları Total, AB ve ABC1 kategorilerinde belli oldu. Peki, Teşkilat, Çirkin, Daha 17 ve MasterChef reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 20 Eylül Cumartesi günü açıklanan reyting sonuçları...

DAHA 17 YİNE ZİRVEDE

Kanal D'de yayınlanan Daha 17, 17'nci bölümüyle ekrana geldi. Bölümde Aras'ın kardeşini kurtarmak için kurşunun önüne atlaması geceye damga vuran gelişmelerden biri oldu.

Serhat'ı öldüren adamın villanın çevresinde dolaşmasıyla başlayan olaylar, Leyla'nın şüpheli kişiyi fark etmesi ve Teoman'ın peşine düşmesiyle devam etti. Kardeşinin arkasından giden Aras, silah doğrultulduğunu görünce düşünmeden kurşunun önüne atladı. Aras, Teoman'ın kollarında kanlar içinde kalırken izleyiciler de gerilim dolu anlara tanıklık etti.

Deniz'in, Teoman'ın Aras'ın kardeşi olduğunu öğrendiği bölüm, üç ana reyting kategorisinde de zirvede yer aldı.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 20 EYLÜL

Daha 17

Daha 17 (Özet)

Teşkilat

AB REYTİNG SONUÇLARI 20 EYLÜL

Daha 17

Teşkilat

Daha 17 (Özet)

ABC1 REYTİNG SONUÇLARI 20 EYLÜL

Daha 17

Teşkilat

Daha 17 (Özet)

Böylece Daha 17, 20 Eylül Cumartesi akşamında Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında ilk sırada yer aldı. Teşkilat ise üç kategorinin tamamında ikinci sıraya yerleşti.