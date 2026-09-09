Brezilya'nın Parana eyaletinin Apucarana kentinde kahve üretim alanlarını azaltarak 20 avokado ağacıyla deneme üretimine başlayan çiftçi Joao Costa, aradan geçen otuz yılı aşkın sürenin ardından üretim hacmini yıllık 400 tonun üzerine çıkardı.

Sou Agro portalı tarafından Eyalet Haber Ajansı verilerine dayandırılarak yayımlanan bilgilere göre, ilk hasadından elde ettiği gelirle sıfır kilometre bir araç satın alan Costa, süreç içerisinde kahve alanlarını kademeli olarak azaltarak ana faaliyet alanını avokado yetiştiriciliğine dönüştürdü.

ÜRETİM KAPASİTESİ VE ÇEŞİTLİLİK ARTTI

Apucarana'daki 18 dönümlük mülkünde üretimde olan 600 ağacı bulunan Costa, Lidianópolis bölgesindeki diğer mülkünde yer alan 75 ağaçla birlikte toplam kapasitesini artırdı. Üretici; Margarida ve Quintal gibi farklı avokado çeşitlerini yetiştirirken, Breda çeşidini de ürün yelpazesine eklemeyi ve sipariş ettiği 400 yeni fidanla ağaç sayısını binin üzerine çıkarmayı planlıyor.

Apucarana'da üretilen avokadolar, Parana eyaletinin yanı sıra Sao Paulo, Para ve Pernambuco gibi farklı eyaletlerdeki pazarlara sevk ediliyor.

BÖLGE ÜRETİMİNDE ÖNE ÇIKIYOR

Paraná’da avokado üretimi, ağırlıklı olarak eyaletin kuzey bölgesi ve Vale do Ivai’de yoğunlaşıyor. Bu iki bölge, eyaletteki toplam üretimin yaklaşık %75’ini karşılıyor. Apucarana, %11,4’lük pay ile eyalette en fazla üretim yapılan belediye konumundayken, onu %8 ile Arapongas takip ediyor.

Verilere göre Paraná'da avokado ekili alanlar son on yılda %19 oranında artış gösterirken, toplam üretim hacmi %34,1 oranında yükseldi. Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü'nün (IBGE) verilerine göre Paraná, ulusal avokado üretiminin %9,7’sini karşılayarak São Paulo ve Minas Gerais’in ardından ülkedeki en büyük üçüncü üretici konumunda bulunuyor. Eyalette 2020 yılında 1.300 hektarlık alanda yaklaşık 26.400 ton avokado üretildi.

PİYASA VE VERİMLİLİK VERİLERİ AÇIKLANDI

Eyalet Tarım ve Tedarik Departmanı Kırsal Ekonomi Departmanı verilerine göre bölgede avokado yetiştiriciliğiyle uğraşan yaklaşık 1.200 üretici bulunuyor. Hektar başına ortalama verim 21 ton olarak kaydedilirken, Paraná Kırsal Kalkınma Enstitüsü hasat süresini yıla yaymak amacıyla farklı rakımlarda farklı türlerin yetiştirilmesini öneriyor.

2020 yılında Parana'daki beş toptancı pazar birimine toplam 8.900 ton avokado girişi sağlandı. Kilogram başına ortalama 3,42 R$ fiyatla işlem gören ürün, toplamda 30,5 milyon R$ tutarında brüt ticari değer yaratarak söz konusu pazarlarda en çok işlem gören 13. ürün oldu.