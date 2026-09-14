Sosyal medya içerikleri ve güzellik salonu zinciriyle tanınan Ala Tokel, bu kez ticari faaliyetleriyle ilgili bir hukuki iddiayla gündeme geldi. İddiaya göre Türkiye genelinde lisans hakları verilerek açılan yaklaşık 20 franchise şubesinin işletmecileri, sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmediğini ve mağdur olduklarını öne sürerek yargıya başvurdu. Şube sahiplerinin Tokel’e karşı açtığı davaların toplam tutarının yaklaşık 10 milyon TL olduğu belirtildi.

FRANCHISE ŞUBELERİNDEN HUKUKİ HAMLE

Sabah'ın haberine göre; Ala Tokel’in kurduğu franchise yapısı üzerinden Türkiye’nin farklı bölgelerinde açılan güzellik salonlarının sahiplerinin, yaşadıkları ticari sorunlar nedeniyle hukuki yola başvurduğu ileri sürüldü.

Şube işletmecilerinin, franchise sözleşmelerinde yer alan bazı yükümlülüklerin yerine getirilmediğini savunduğu ve bu nedenle zarar gördüklerini iddia ettiği belirtildi.

TAZMİNAT TALEPLERİ 10 MİLYON TL’Yİ BULUYOR

Edinilen bilgilere göre yaklaşık 20 franchise şubesinin sahipleri, Ala Tokel’e karşı maddi tazminat talebiyle dava açtı. Söz konusu davalarda talep edilen toplam miktarın yaklaşık 10 milyon TL olduğu öne sürüldü.

Tokel’in adı son dönemde ticari kriz, haciz ve borç iddialarıyla da gündeme gelmişti. Franchise işletmecilerinin açtığı davalarla birlikte sosyal medya dünyasında tanınan ismin ticari faaliyetleriyle ilgili hukuki süreç de yeniden gündeme taşındı.

Davalara ilişkin yargı sürecinin nasıl sonuçlanacağı ise önümüzdeki dönemde belli olacak.