Seabed 2030 projesine ait deniz tabanı haritalarını inceleyen araştırmacılar, Papua Yeni Gine yakınlarında düzgün geometrik hatlara sahip büyük bir oluşum belirledi. Yapının bilinen jeolojik oluşum kriterleriyle uyuşmadığı öne sürüldü.

DENİZ TABANINDAKİ YAPININ BOYUTLARI NE KADAR?

Harita analizlerinde belirlenen yapının yaklaşık 16 kilometre uzunluğunda ve 6,5 kilometre genişliğinde olduğu aktarıldı. Boyutlarının, Empire State Binası büyüklüğündeki yaklaşık 20 gökdeleni içine alabilecek ölçekte olduğu belirtildi.

Yapının deniz tabanının 15 ila 25 kilometre altında bulunduğu ve haritalarda simetrik çizgilerle öne çıktığı ifade edildi. Düzgün geometrik görünümünün nasıl oluştuğu ise henüz netlik kazanmadı.

YAPININ NASIL OLUŞTUĞU BİLİNİYOR MU?

Kütlenin haritalardaki pürüzsüz ve simetrik görünümü, oluşumun kaynağına ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi. Yapının doğal jeolojik süreçlerin sonucu olup olmadığı konusunda kesin bir sonuca ulaşılamadı.

Araştırmacıların dikkatini çeken temel noktalardan biri, oluşumun dikdörtgen biçimi oldu. Yapının kökeninin belirlenebilmesi için deniz tabanına ilişkin daha ayrıntılı verilerin değerlendirilmesi gerekiyor.

KÜBA AÇIKLARINDA NE TESPİT EDİLDİ?

Deniz tabanı taramalarında dikkat çeken geometrik oluşumların yalnızca Papua Yeni Gine çevresiyle sınırlı olmadığı belirtildi. Küba'nın batı kıyılarında da kilometreler boyunca devam eden paralel çizgiler ve düzgün geometrik şekiller kaydedildi.

Söz konusu alanın bir mercan resifi üzerinde bulunduğu ve geçmişte meydana gelen büyük bir deprem sonucunda su altında kalmış olabileceği öne sürüldü. Bölgedeki yapıların eski bir yerleşime ait kalıntılar olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor.

DENİZ TABANI HARİTALARI NEDEN İNCELENİYOR?

Seabed 2030 projesi, dünya okyanuslarının tabanını ayrıntılı biçimde haritalamayı amaçlıyor. Çalışmalar sırasında elde edilen veriler, daha önce ayrıntılı olarak görüntülenemeyen deniz altı oluşumlarının belirlenmesine imkan sağlıyor.

Papua Yeni Gine yakınlarında tespit edilen 16 kilometrelik anomali de bu haritaların incelenmesi sırasında ortaya çıktı. Yapının ne olduğu ve nasıl meydana geldiği konusunda kesin bir açıklama ise henüz bulunmuyor.