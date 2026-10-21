Olay, sabah saatlerinde Bahçeli Evler Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. S.A. ile A.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. KARISINI VURUP 112'Yİ ARADI, İNTİHAR ETTİ Tartışma sırasında eşini tabancayla vuran S.A., 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Ardından aynı silahla kendisine ateş etti. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, A.A. ile S.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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