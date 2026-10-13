20 Günde Bir Hasat Veriyor: Kış Aylarının Vazgeçilmezi Yok Satıyor!

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kışlık sebzelere olan talep tavan yaptı. Üreticinin yüzünü güldüren, kış sofralarının ise vazgeçilmez lezzeti haline gelen roka ve tere, rekor yetişme süresiyle pazardaki yerini aldı. Ekiminden sadece 20 ila 25 gün sonra ilk hasadı verilen bu yeşillikler, hem üreticisine kazandırıyor hem de tezgahta yok satıyor.

Kış aylarında iç mekan ve örtü altı yetiştiriciliğinde en çok tercih edilen ürünlerin başında gelen bu yeşillikler, kısa üretim döngüsüyle dikkat çekiyor. Güneş ışığı ihtiyacının azaldığı bu dönemde bile toprağa atılan tohumlar, doğru nem ve bakım şartlarında haftalar içinde yeşeriyor.

Üreticiler, "Diğer kışlık sebzeler aylarca toprakta kalırken, roka ve tere 20 günde bir biçim veriyor. Yılda defalarca ürün alabiliyoruz" diyerek memnuniyetlerini dile getiriyor.

PAZARDA YOK SATIYOR

A ve C vitamini deposu olması, bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle kış aylarında tüketicinin ilk tercihi olan yeşillikler, pazar tezgahlarında adeta kapışılıyor. Zengin mineral yapısı ve ferahlatıcı tadıyla balık ve et yemeklerinin yanında aranan ilk ürün olan roka, tezgahta en hızlı tükenen sebzeler arasında başı çekiyor.

Pazarcı esnafı, sabahın erken saatlerinde tezgaha konulan demetlerin akşama kalmadan tükendiğini belirtirken; yeşillik yetiştiriciliği, kış sezonunda az maliyetle hızlı gelir elde etmek isteyen girişimciler ve hobi bahçecileri için de en popüler seçenek olmaya devam ediyor.