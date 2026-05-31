İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ocak ayında tutuklanan ve kamuoyunda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “mektup arkadaşı” olarak bilinen Burak Soylu, yaklaşık 20 günlük tutukluluğun ardından tahliye edildi. Soylu’nun tahliye sonrası Elazığ’da yerel gazetelere yaptığı ziyaretler gündem oldu.

3 MİLYAR TL’YE EL EL KONULMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Burak Soylu, 21 Ocak’ta “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” iddiaları gerekçe gösterilerek Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanmıştı.

Soruşturma dosyasında şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlamaları yöneltildi.

Savcılık, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlığı değerlerinin elden çıkarılmasını önlemek amacıyla tedbir kararı aldı. Bu kapsamda şüphelilere ait banka hesaplarında bulunan yaklaşık 3 milyar TL’ye el konuldu. Operasyonlarda ayrıca 1 milyon 600 bin TL ile 13 bin ABD dolarına da el geçirildi.

TAHLİYE SONRASI GAZETE ZİYARETLERİ

10 Şubat’ta tahliye edilen Burak Soylu’nun, cezaevinden çıktıktan kısa süre sonra Elazığ’daki yerel gazeteleri ziyaret ettiği görüldü. Soruşturma dosyasına ilişkin adli süreç ise devam ediyor.