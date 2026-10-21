Osmaniye'nin Bahçe ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir evde Salih Aker (29) ile eşi Aliye Aker (27) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

EŞİNİ VURDUKTAN SONRA 112'Yİ ARADI

Çıkan tartışmada Salih Aker, tabancayla eşi Aliye Aker'e ateş etti. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildiren Salih Aker, daha sonra aynı silahla kendisine ateş etti.

20 GÜNLÜK EVLİ OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Salih Aker ve Aliye Aker, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaklaşık 20 gün önce evlendikleri öğrenilen çiftin cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.