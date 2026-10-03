Fındık hasadının kalbi Ordu'nun Gölköy ilçesinde, yağışlı hava üreticilerin kabusu olmaya devam ediyor. Güzelyurt Mahallesi'nde günlerdir süren sağanak nedeniyle harmanlara serdikleri fındıkları kurutmakta büyük güçlük çeken vatandaşlar, ürünlerini naylon brandalarla korumaya çalışıyor. Ancak yağmurun bir an olsun durmaması üzerine üreticiler, sıra dışı bir adım attı.

CAMİDE TOPLANIP GÜNEŞ DUASI YAPTILAR

Güzelyurt Kültür, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği organizasyonunda bir araya gelen mahalle sakinleri, Cuma namazı öncesinde Merkez Camisi'ni doldurdu. Günlerdir kapalı olan havanın açması ve güneşin yüzünü göstermesi için topluca "güneş duası" yapıldı.

“FINDIK BOZULMAYA BAŞLADI”

Dernek başkanı ve fındık üreticisi Hamdi Yıldız, bölgede sezon başından bu yana sağanağın etkisini sürdürdüğünü belirterek, normalde bu tarihlerde sezonun çoktan kapanmış olması gerektiğini vurguladı. Yıldız, "Üreticiler havaların açmasını bekliyor. Fındığın üzerini açtığı anda tekrar yağmur başlıyor ve üzerini yine kapatıyorlar. Bazı üreticilerimizin fındığının bozulmaya başladığını dahi duyduk. Bugün hemşehrilerimizle beraber yapmış olduğumuz talep doğrultusunda camide güneş duası yapıldı. İnşallah dualarımız da kabul olur. Çünkü gerçekten ihtiyaç var. Herkes mağdur durumda şu an” dedi.

"67 YAŞINDAYIM, BÖYLE BİR HAVA GÖRMEDİM"

Bölgenin tek geçim kaynağının fındık olduğuna dikkat çeken üreticilerden Ensar Şentürk, hava şartları yüzünden mahsulü kurutmanın neredeyse imkansız hale geldiğini aktardı. Yaklaşık 20 gündür harman başında gece gündüz nöbet tuttuklarını söyleyen 67 yaşındaki üretici Seyfettin Çağlar ise ömrü boyunca böyle bir sezona tanıklık etmediğini belirterek çaresiz olduklarını vurguladı.

“GECE GÜNDÜZ NÖBET TUTUYORUZ”

Çağlar, "Ben 67 yaşındayım ve bu seneye kadar böyle bir hava görmedim. Hava şartları yağmurlu gitti, fındıkta mağdur olduk. Şu anda tabii ki güneş bekliyoruz. Şu anda beklentimiz güneş. 20 gündür şu halde burada bekliyoruz. Gece gündüz nöbet tutuyoruz burada. Cenabıallah'tan umut kesilmez. İnşallah da güneş olur, biz de kuruturuz” açıklamasında bulundu.

Harmanlarda fındığının bozulmaması için adeta nöbet tutan Karadenizli üreticiler, şimdi dualarının kabul olmasını ve güneşin açmasını bekliyor.