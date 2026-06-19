2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya karşısında şanssız bir mağlubiyet alan A Milli Futbol Takımı, turnuvadaki kaderini belirleyecek kritik viraja giriyor. 24 yıllık Dünya Kupası hasretini sonlandıran Ay-Yıldızlılar, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde Paraguay karşısında mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor. San Francisco'da oynanacak bu tarihi mücadele, millilerin tarihindeki 653'üncü müsabakası olacak.

Türkiye - Paraguay maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak mücadele, iki ülke arasındaki zaman dilimi farkı nedeniyle Türkiye'de sabah saatlerine denk geliyor:

Maçın tarihi: 20 Haziran 2026 Cumartesi (ABD yerel saatiyle 19 Haziran Cuma akşamı)

Türkiye başlama saati: Sabah 06.00

Yayınlanacak kanal: TRT 1 (Uydudan ve dijital platformlardan canlı şifresiz)

Maçın hakemi: Ivan Arcides Barton Cisneros (El Salvador)

D Grubu'nda son durum ve puan tablosu

İlk maçların ardından grupta henüz puanla tanışamayan Türkiye ve Paraguay için bu karşılaşma adeta bir erken final niteliği taşıyor. Grubun diğer mücadelesinde ise 3'er puanı bulunan ABD ile Avustralya karşı karşıya gelecek.

Gruptaki İlk Maçların Sonuçları:

Avustralya: 2 - Türkiye: 0

ABD: 4 - Paraguay: 1

Milli Takımın Kalan Maç Programı:

Ay-yıldızlı ekip, Paraguay karşılaşmasının ardından gruptaki son ve en kritik mücadelesini 26 Haziran 2026 tarihinde Los Angeles'ta ev sahibi ABD'ye karşı oynayacak.

Vincenzo Montella ve Paraguay ile 2. randevu

A Milli Futbol Takımı, Paraguay ile tarihinde daha önce sadece 1 kez karşılaştı. 1995 yılında Fatih Terim yönetiminde oynanan özel karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sonuçlanmıştı.

Paraguay maçı, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella’nın milli takımın başındaki 35'inci sınavı olacak. Ay-yıldızlı ekip, Montella yönetiminde çıktığı daha önceki 34 maçta 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet alırken, rakip filelere 61 gol gönderip kalesinde 43 gol gördü. Türkiye bu kritik mücadeleye sakat veya cezalı oyuncusu bulunmadan tam kadro çıkıyor.