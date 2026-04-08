Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) sağanak yağış ve zirai don nedeniyle 20 ili sarı kodla uyardı.

Bu gece saatlerinde başlaması beklenen sağanak yağış nedeniyle MGM’nin sarı kodla uyardığı iller şöyle:

Adana

Hatay

Kahramanmaraş

Osmaniye

Öte yandan orta ve kuvvetli olması beklenen zirai don nedeniyle sarı kodla uyarılan 16 il ise şöyle:

Afyonkarahisar

Ankara

Bilecik

Bolu

Bursa

Çankırı

Çorum

Eskişehir

Kastamonu

Kırşehir

Kütahya

Sivas

Uşak

Yozgat

Kırkkale

Karabük

11 Nisan Cumartesi'ye kadar devam etmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunması istendi.

KODLARIN ANLAMI

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.