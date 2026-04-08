Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) sağanak yağış ve zirai don nedeniyle 20 ili sarı kodla uyardı.
Bu gece saatlerinde başlaması beklenen sağanak yağış nedeniyle MGM’nin sarı kodla uyardığı iller şöyle:
Adana
Hatay
Kahramanmaraş
Osmaniye
Öte yandan orta ve kuvvetli olması beklenen zirai don nedeniyle sarı kodla uyarılan 16 il ise şöyle:
Afyonkarahisar
Ankara
Bilecik
Bolu
Bursa
Çankırı
Çorum
Eskişehir
Kastamonu
Kırşehir
Kütahya
Sivas
Uşak
Yozgat
Kırkkale
Karabük
11 Nisan Cumartesi'ye kadar devam etmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunması istendi.
KODLARIN ANLAMI
Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.
Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.
Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.
Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.