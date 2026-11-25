Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25 Kasım 2026 Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu açıkladı. Yurt genelinde hava koşullarının değişmesi beklenirken özellikle kuzey ve doğu bölgeleri için dikkat çeken uyarılar yapıldı. Kuvvetli yağış, kar ve fırtına riskine karşı 20 il için sarı kodlu alarm verildi.

20 İLDE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'in bazı illerinde yağış bekleniyor. Ordu, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinde de aralıklarla yağmur ve sağanak görülecek.

Meteoroloji, olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı kapsamındaki iller şöyle:

Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Van, Bayburt, Ardahan ve Iğdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE KAR BEKLENİYOR

Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte 1000 metre üzerindeki rakımlarda yağışın karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

FIRTINANIN HIZI 90 KİLOMETREYE ÇIKACAK

Rüzgarın Doğu Anadolu'da güney yönlerden, Batı Karadeniz kıyılarında ise batı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Bazı bölgelerde rüzgarın hızının saatte 90 kilometreye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında da rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

HAVA SICAKLIKLARI 6 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Meteoroloji'nin tahminlerine göre iç ve doğu bölgelerde hava sıcaklıkları 4 ila 6 derece azalacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Soğuk havayla birlikte Karadeniz'in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu'da kar yağışının etkili olması bekleniyor.

25 KASIM 2026 İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Bölgenin güneyinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilecek. Bursa'da 11, Çanakkale'de 13, İstanbul'da 9, Kırklareli'nde 8 derece sıcaklık bekleniyor.

EGE

Ege genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olabilir. Afyonkarahisar'da 7, İzmir ve Muğla'da 16, Uşak'ta 8 derece sıcaklık öngörülüyor.

AKDENİZ

Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava etkisini sürdürecek. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilecek. Adana'da 20, Antalya'da 25, Hatay'da 21, Isparta'da 10 derece sıcaklık bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. İç Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşması bekleniyor. Ankara ve Nevşehir'de 4, Eskişehir'de 6, Konya'da 7 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Bölgenin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Zonguldak, Karabük, Bartın, Sinop ve Kastamonu çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. İç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilecek. Bolu'da 7, Düzce'de 9, Sinop'ta 12, Zonguldak'ta 11 derece sıcaklık öngörülüyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağı bölgede, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerinde sağanak, iç kesimlerde yağmur, yüksek rakımlı bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek. Amasya'da 9, Rize'de 12, Samsun ve Trabzon'da 13 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Bölgenin kuzey ve doğusunda yağmur ve karla karışık yağmur beklenirken yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olacak. Güney yönlerden esecek rüzgarın yer yer saatte 90 kilometre hıza ulaşarak fırtınaya dönüşmesi bekleniyor. Erzurum'da 0, Kars ve Van'da 9 değil, Kars'ta 4, Van'da 9, Malatya'da 9 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Erzurum ve Kars çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, Malatya'da yağmur ve sağanak, Van'da ise yağmur ve karla karışık yağmur görülebilecek.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölgenin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinde aralıklı sağanak, bazı noktalarda gök gürültülü sağanak görülebilecek. Diyarbakır ve Siirt'te 14, Mardin'de 13, Şanlıurfa'da 16 derece sıcaklık öngörülüyor.