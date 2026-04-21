İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin İstanbul ve İzmir’de kurdukları çağrı merkezleri üzerinden faaliyet gösterdikleri, vatandaşları açık hatlar ve yurt dışı kaynaklı iletişim numaralarıyla aradıkları tespit edildi.

Şüphelilerin aradıkları kişilere kendilerini polis, hâkim, savcı ya da banka görevlisi olarak tanıttıkları; “kimlik bilgileriniz kullanıldı”, “adınız terör örgütüne karıştı”, “hesabınızdan para çekildi” gibi gerçeğe aykırı ifadelerle korku ve panik oluşturdukları belirlendi. Bu yöntemle mağdurları ikna eden şüphelilerin dolandırıcılığı planlı ve organize şekilde gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

50 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ

Yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilerin, sistematik dolandırıcılık faaliyetleriyle yaklaşık 50 milyon TL haksız kazanç sağladıkları belirlendi. İstanbul merkezli olmak üzere 20 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 73 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ayrıca 11 lüks araç ve 2 arsaya da şerh işlemi uygulandı.