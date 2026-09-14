İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstihbarat Şubesi desteğiyle İstanbul, Bakırköy, Gaziosmanpaşa ve Anadolu cumhuriyet başsavcılıkları koordinasyonunda dev bir operasyona imza attı. 12 AYRI "YENİ NESİL" SUÇ ÖRGÜTÜ DEŞİFRE EDİLDİ Uluslararası alanda faaliyet gösteren, elebaşları yurt dışında olan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan organize silahlı suç örgütlerinin faaliyetlerini sonlandırmak amacıyla yürütülen çalışmalarda, son dönemde "yeni nesil" olarak tabir edilen yapılar hedef alındı. Ekipler; motosikletlerle iş yeri kurşunlama, yağma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, silah kanununa muhalefet ve tehdit suçlarına karıştığı tespit edilen 12 ayrı suç örgütü üyesinin kimlik ve adreslerini belirledi. 20 İLDE EŞ ZAMANLI DEV OPERASYON Hazırlıkların tamamlanmasının ardından harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul merkezli 20 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyon kapsamında 155 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ Şüphelilerin adreslerinde yapılan detaylı aramalarda ruhsatsız otomatik tabanca, 4 tabanca, 207 mermi, 2 av tüfeği, 122 gram uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Gözaltına alınan 155 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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