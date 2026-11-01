Avrupa Birliği’nin tüketici kredilerine yönelik direktifleri çerçevesinde hayata geçirilen mevzuat kapsamında, 20 Kasım 2026 tarihinden itibaren bankalar, müşterilerine eksi hesap limiti tahsis etmeden önce gelir ve ödeme güçlerini çok daha kapsamlı bir incelemeye tabi tutacak.

Fransızcada "découvert bancaire" olarak adlandırılan sistemde bugüne kadar daha esnek uygulanan 200 euronun altındaki kısa vadeli limit izinleri de yeni denetim kurallarının kapsamına alındı.

Artı33'de yer alan habere göre, yeni uygulamanın getirdiği en somut değişiklik düşük tutarlı eksi bakiye taleplerinde hissedilecek. Mevcut işleyişte 200 euronun altındaki ve bir aydan kısa süreli taleplerde esneklik sağlayan bankalar, 20 Kasım itibarıyla 50, 100 veya 150 euro gibi küçük miktarlarda bile geri ödeme kapasitesini mercek altına alacak.

BANKALAR TALEPLERİ GERİ ÇEVİREBİLECEK

Örneğin hesabında 20 euro bulunan ve bankasından 150 euro eksi hesap limiti talep eden bir müşteri, ödeme gücü değerlendirmesinden geçecek ve bankalar mali durumu yetersiz gördükleri takdirde bu talepleri doğrudan geri çevirebilecek.

Değerlendirme sürecinde maaş, emeklilik gibi gelir kaynaklarının yanı sıra kira, mevcut kredi taksitleri ve faturalar hesaba katılırken; 200 euronun altındaki limitlerde FICP gibi kredi sorunlarının kaydedildiği resmi veri tabanlarının taranması zorunlu tutulmayacak, incelemenin derinliği talep edilen tutarla orantılı olacak.