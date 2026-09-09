Tunceli'nin Ahpanos Vadisi'nde koruma altındaki endemik dağ sarımsağını kaçak yollarla toplayan 3 şüpheli, Munzur Vadisi Milli Parkı sınırlarında jandarma ve doğa koruma ekiplerince yakalandı. Ele geçirilen 20 kilogram sarımsak yeniden toprağa dikilirken, biyolojik çeşitliliği tahrip eden şahıslara toplam 2 milyon 97 bin 735 TL ceza kesildi.

ŞÜPHELİLER VE KAÇAK SARIMSAKLAR NASIL YAKALANDI?

Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine harekete geçen jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, kaçak söküm yapılan bölgede takip başlattı. Plakası belirlenen şüpheli araç, Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisindeki Karşılar Karakolu’nda durduruldu. Araçta yapılan aramada bir çuval içine gizlenmiş 20 kilogram Tunceli dağ sarımsağı ele geçirildi.

TUNCELİ DAĞ SARIMSAĞININ ÖNEMİ VE KORUMA STATÜSÜ NEDİR?

Bilimsel adı Allium tuncelianum olan tür, dünyada doğal olarak yalnızca Tunceli'deki yüksek rakımlı alanlarda ve Munzur Dağları çevresinde yetişiyor. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı'nda "zarar görebilir" kategorisinde yer alan bu endemik bitkinin doğadan kontrolsüz şekilde sökülmesi, türün neslini tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.

ELE GEÇİRİLEN SARIMSAKLARA VE ŞÜPHELİLERE NE YAPILDI?

Çevre Kanunu kapsamında hareket eden ekipler, biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 3 kişiye toplam 2 milyon 97 bin 735 lira idari para cezası kesti. El konulan 20 kilogramlık sarımsak ise tamamen yok olmasının önüne geçilmesi amacıyla DKMP ekipleri tarafından söküldüğü doğal yaşam alanına taşınarak yeniden toprağa dikildi.