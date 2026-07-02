Şarkıcı Deniz Seki, yaz tatili için gittiği Marmaris'te görüntülendi. Demirledikleri teknede güneşin ve denizin tadını çıkaran Seki, yaptığı yoga ve fit görünümüyle dikkat çekti.
Uzun süredir verdiği kilolarla gündeme gelen Deniz Seki, tatil sezonunu Marmaris'te açtı. Demirledikleri teknede gün boyu vakit geçiren ünlü şarkıcı, güneşlenirken objektiflere yansıdı.
Denizin keyfini çıkaran Seki, bir ara teknede yoga yaparak formunu korumaya devam ettiğini gösterdi. Ünlü şarkıcının spor yaptığı anlar objektiflere yansırken, fit görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı.
Öte yandan Deniz Seki'nin sosyal medya hesabından paylaştığı plaj kareleri de takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Verdiği 20 kiloyla bambaşka bir görünüme kavuşan şarkıcıya, paylaşımının altına çok sayıda tebrik ve beğeni mesajı yağdı.
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Deniz Seki'nin son hali, hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde en çok konuşulan kareler arasında yer aldı.
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