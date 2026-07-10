Son dönemde verdiği kilolarla gündemde olan Bergüzar Korel, yaz sezonunu Fethiye'de açtı. 20 kilo verdiği belirtilen ünlü oyuncunun plajdaki son hali görenlerin dikkatini çekti.
2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile evlenen Bergüzar Korel, üç çocuğu Ali, Han ve Leyla'nın ardından yaşadığı değişimle sık sık konuşulmuştu.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Korel, önceki gün Fethiye'de bir arkadaşıyla birlikte görüntülendi. Plajda sohbet eden oyuncu, daha sonra denize girerek Ege'nin serin sularının keyfini çıkardı.
Verdiği kilolar sonrası formunu koruduğu görülen Bergüzar Korel, bir süre şezlongunda güneşlendi.
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Korel, daha önce yaptığı bir paylaşımda verdiği kilolarla ilgili "Bu sefer seni seveceğim yaz" ifadelerini kullanmıştı.
Ünlü oyuncu, nasıl kilo verdiği sorularına ise düzenli spor yaptığını ve beslenme alışkanlıklarını değiştirdiğini söyleyerek yanıt vermişti.
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