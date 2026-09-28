İsrail Eski Eserler Kurumu (IAA) uzmanları ve amatör dalgıçlardan oluşan bir ekip, Kayserya limanı açıklarında 1.600 yıl önce batan bir Roma ticaret gemisinin yükünü keşfetti. Batan gemide bulunan ve geri dönüşüm amacıyla taşındığı değerlendirilen bronz heykeller ile binlerce Roma sikkesi, son derece iyi korunmuş durumlarıyla dikkat çekiyor.

DIŞ ETKENŞERDEN ÇOK İYİ KORUNDU

Bölgede daha önce yürütülen deniz kazılarından farklı olarak, bu enkazda çok sayıda nadide bronz eser ve heykel tespit edildi. Deniz tabanındaki kum katmanı sayesinde dış etkenlerden korunan parçalar arasında şunlar yer alıyor:

Güneş tanrısı Sol’u tasvir eden bir kandil ve ay tanrıçası Luna’nın heykelciği,

Afrikalı bir köle başı formunda tasarlanmış kandil

Gerçek boyutlu üç bronz heykelin parçaları

Balina figürlü objeler ve üzerinde kuğu figürü bulunan yaban domuzu biçiminde bir bronz musluk.

IAA arkeologları Dr. Jacob Sharvit ve Dr. Dror Planer, Kayserya’daki önceki kazılarda bronz heykellere çok nadir rastlandığını, bu yükte ise kentten deniz yoluyla çıkarılan zengin bir heykel koleksiyonunun yer aldığını belirtti.

BİRBİRİNE KAYNAMIŞ 20 KİLOGRAMLIK METAL KÜTLELER HALİNDE ÇIKARILDI

Keşfin en belirgin bulgularından biri, bir araya gelerek yaklaşık 20 kilogram ağırlığında metal kütleler oluşturan binlerce sikke oldu. Sikkelerin, içinde taşındıkları çömlek kapların şeklini alarak birbiriyle birleştiği görüldü.

İncelemelerde, sikkelerin üzerinde MS 312–324 yıllarında Batı Roma İmparatoru olan (ve daha sonra MS 324–337 arasında tüm imparatorluğu yöneten) Büyük Constantine ile rakibi Doğu Roma İmparatoru Licinius’un görsellerinin yer aldığı saptandı. Ayrıca gemide mürettebatın içme suyu ihtiyacını karşılamak için kullanılan büyük çömlek testilerin parçalarına ulaşıldı.

TİCARET TEKNESİ OLDUĞU AKTARILDI

Eserlerin deniz tabanındaki dağılımını inceleyen uzmanlar, geminin geri dönüştürülmek üzere metal taşıyan büyük bir ticaret teknesi olduğunu değerlendiriyor. Araştırmacılara göre gemi, liman girişinde yakalandığı fırtına sonrası sürüklenerek dalgakırana ve kayalıklara çarparak battı.

Arkeologlar, elde edilen verilerin Roma İmparatorluğu'ndaki siyasi ve ekonomik istikrar döneminde Kayserya Limanı'nın sahip olduğu yüksek ticaret hacmini gösterdiğini ifade etti.