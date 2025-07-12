Real Madrid’in emektar yıldızlarından Dani Carvajal, bir röportajında “Asensio’ya aramızda ‘Torero’ (Matador) diyoruz. Çünkü ilk geldiğinde uzun saçları vardı. Bu ismi ilk takanlar Ramos ve Nacho’ydu” demişti. Ama Marco Asensio’yu boğa güreşçisinden çok bir ‘Winner’ (Galip-kazanan) olarak tanımlamak daha doğru olur.

Çünkü Asensio’nun kariyerinde 20 kupa var. 21 yaş altı kupaları saymıyoruz. Mallorca’dan 24 Kasım 2014’te Real Madrid’e imza attığında henüz 18 yaşındaydı ve o günden sonra 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da dahil İspanya ve Fransa’da kazanmadık kupa bırakmadı. F.Bahçe’ye kazanma kültürünü getirecek.

HER KUPAYA AYRI BONUS

Maliyeti de yüksek değil. Başkan Ali Koç’un PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi ile dostluğu sayesinde Fransız kulübü, bonservisini 15 milyon Euro’ya bırakmaya razı oldu. Marco Asensio da F.Bahçe’de yıllık 11 milyon Euro kazanacak. Kazanacağı her kupada da 29 yaşındaki oyuncu elbette bonus alacak.

MOURINHO ÇOK İSTEDİ

Asensio, öncelikle sol ayaklı olmasına rağmen daha zayıf olan sağ ayağını da kullanabiliyor. Mourinho’nun oyun planında ana planda yer alacak. Tecrübeli futbolcu da yeniden İspanya Milli Takımı forması giyme ve Şampiyonlar Ligi’nde oynama fırsatı açısından en iyi seçenek olarak F.Bahçe’yi gördü.