Zeytin hasadının başlamasıyla birlikte üretici, artan maliyetler ve düşük alım fiyatları arasında sıkıştı. Bazı bölgelerde yalnızca toplama maliyetinin kilogram başına yaklaşık 20 lirayı bulduğu belirtilirken, Mut’ta yeni sezon ürünlerinin 10 liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulması dikkat çekti.

MALİYET 20 LİRA, SATIŞ FİYATI 10 LİRA

Gıda Bülteni'nin haberine göre, Mersin’in Mut ilçesinde yeni sezonun ilk zeytinleri, çeşidine ve iriliğine göre kilogramı 10 ila 60 TL arasında değişen fiyatlarla alınıyor. En düşük fiyat her ürün için geçerli olmasa da kilogramı 10 TL’den yapılan alımlar, hasat maliyetlerini gündeme getirdi.

Bandırma’nın Hıdırköy Mahallesi’nde üretim yapan ziraat mühendisi Hayri Onur Eken’in daha önce yaptığı hesaplamaya göre, zeytinin yalnızca toplama maliyeti kilogram başına yaklaşık 20 TL seviyesinde bulunuyor. Bu hesap, düşük alım fiyatlarının üretici açısından neden tartışma yarattığını gösteriyor.

GİDERLER YÜZDE 50 ARTTI

Üreticiler, mazot, gübre, ilaç ve işçilik gibi temel giderlerin geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 40-50 arttığını belirtiyor. Buna karşılık zeytin fiyatlarının yüzde 30-40 oranında gerilediği ifade ediliyor.

Hasat için işçi çalıştıran üretici açısından tablo daha da ağırlaşıyor. Ürün daha tarladan çıkmadan önemli bir bölümünün işçilik giderine ayrılması, düşük alım fiyatlarının üreticinin kazancını sınırlamasına neden oluyor.