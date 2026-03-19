20 Mart itibarıyla Güneş'in ateş grubunun öncüsü Koç burcuna girmesi, tüm burçlar için ataletin bittiği ve cesur kararların alındığı yeni bir dönemi başlatıyor.

Astrologlara göre; Koç burcundaki Satürn ve Neptün'ün Kova burcundaki Plüton ile oluşturduğu gökyüzü tablosu, uzun süredir ertelenen iş, aşk ve ailevi meselelerin artık kaçınılmaz bir şekilde çözüme kavuşacağını (veya kopacağını) işaret ediyor.

KOÇ (Büyük Uyanış):

Sizin döneminiz başlıyor. Sürekli başkalarının sorunlarını çözmekten yorulup kendi hayatınızın merkezine geçiyorsunuz. Yeni bir iş, yeni bir proje veya bir ilişkide alınacak ciddi bir "tamam mı devam mı" kararı kapıda.

YENGEÇ (Kariyer Sıçraması):

Artık gölgelerde saklanma veya eski rollerin arkasına sığınma lüksünüz yok. Daha büyük sorumluluklar alarak konfor alanınızın dışına çıkacak ve kariyerinizde önemli bir pozisyon talep edeceksiniz.

YAY (Yeniden Doğuş):

Zorlu günlerin ardından sevgi, yaratıcılık ve keyif yeniden hayatınıza giriyor. Sizi gerçekten neyin mutlu ettiğini hatırlayacak ve mutluluğunuzu daha ciddiye alarak somut kararlar vereceksiniz.

Gökyüzü 19 Nisan'a kadar net bir mesaj veriyor: Durağanlık bitti. Ya kendi kurallarınızı koyarak değişimi kucaklayacaksınız ya da acı verici de olsa geride bırakmanız gerekenlerle yüzleşeceksiniz.