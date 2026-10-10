Artvin’de yüksek rakımlı alanlarda yetişen köknar ağaçlarından toplanan çam sakızının (köknar sakızı) kilogram fiyatı 7 bin 500 ile 10 bin lira arasında değişiyor.

TOPLAMASI ÇOK ZAHMETLİ

Ağustos ve eylül aylarında köylüler ve çobanlar tarafından toplanan sakız, yüksekliği 15 ila 20 metreyi bulan ağaçlara tırmanılarak çakı yardımıyla tek tek kazınıyor. Hasat sürecinin yüksek risk barındırması ve işçilik gerektirmesi, ürünün piyasa fiyatını doğrudan etkiliyor.

TÜRKİYE'DE BÜTÜN İLLERE KARGOLANIYOR

Yörede geleneksel olarak ezilip toz haline getirildikten sonra balla karıştırılarak tüketilen ürün, ağırlıklı olarak mide ve sindirim rahatsızlığı yaşayan vatandaşlar ile 50 yaş üstü tüketiciler tarafından tercih ediliyor.

Hazırlanan karışımlar veya ham sakız, Artvin’den Türkiye’nin farklı illerine kargo yoluyla ulaştırılıyor.